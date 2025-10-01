馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
過渡屋8歲女涉兩度推鄰居女嬰落地 女童母涉疏忽照顧被捕
紅磡發生駭人聽聞的虐兒案。一名印度籍8歲女童，涉嫌最少兩次將一名11個月大女嬰，從過渡性房屋「善匯」範圍內的長櫈推落地，女童的37歲母親其後被警方以涉嫌疏忽照顧拘捕，至於被推跌女嬰則頭、腳受傷，由其母親自行帶往醫院求醫，女嬰的2歲兄長沒有受傷。
▼女童涉兩次將女嬰推落地▼
女嬰嚎哭引街坊注意
消息指，事件於善匯地下活動室外發生，事發時該名8歲女童把鄰居一對小兄妹帶到該處玩耍，而小兄妹的母親當時並不知情，直至街坊聽到女嬰嚎哭始發現事件並拍下影片，隨後由善匯職員報案。據悉，兩家人本身互相認識，現正了解女童動機。事後網上流傳短片顯示，一名坐在長櫈上的印度籍女童，把同樣在櫈上的女嬰推落地，她其後抱起女嬰安撫和放回長櫈上，隨後再次將其推落地，女嬰跌落地後哭聲更淒厲。
警方昨日接報後，在善匯以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的37歲母親，她已獲准保釋候查，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。事件中被推倒的女嬰頭及腳受傷，清醒由其母親自行帶往屯門醫院求醫治理，另一男童則沒有受傷。
▼兒童房裝修—油漆、地板物料要點揀？▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/過渡屋8歲女涉兩度推鄰居女嬰落地-女童母涉疏忽照顧被捕/604759?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
