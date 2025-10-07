過渡性房屋涉剪短螺絲風波 梁文廣指即使重新組裝亦能在預期前完工(謝欣桐報道)

【Now新聞台】涉及剪短螺絲風波的承建商有份建造過渡性房屋，有居民不擔心結構安全，亦有居民有憂慮。有房委會委員指，據他了解，涉事的三個簡約公屋進度比預期快，即使要拆掉重新組裝，仍可趕及於預計日期前完工。

葵涌這個過渡性房屋項目是由俊和建築承建，同樣以組裝合成法建造，2022年12月起入伙，俊和有份聯營三個螺絲被剪短的簡約公屋地盤。

申女士：「有少許(擔心)怕好像它們那些那樣，但我不懂這些，只是能住就先住這裡。」

廣告 廣告

余女士：「不會，因為我們這邊矮，只有三層，因為那些太高了，聽他們說建數十層的，那會危險一些，即是像玩積木那樣，越高越危險。」

劉女士：「不擔心，住了三年甚麼事都沒有，是鄰居搬來搬去，沒事的。」

事件中，螺絲被剪短的涉及三個簡約公屋地盤共逾11500伙，佔全部簡約公屋近四成，原本預計明年第二至四季陸續落成，建築署未有透露這次調查會否令項目延遲完工。

有房委會委員認為，要檢視涉事承建商在其過渡性房屋項目有沒有類似事件發生，又指不擔心這次風波會影響短期房屋供應。

房委會委員梁文廣：「今次涉及的三個簡約公屋項目，以我了解，它的進度比原本預期快了，就算現在要採取調查過程、找出有沒有地方需要修補，甚至是否要將組裝合成組件拆出來重新組裝，都能夠在原本供應的時限前，可供有需要的居民使用。」

公屋聯會總幹事招國偉：「其實未來五年，我們見到公營房屋數字每年都有三萬間以上，我相信即使是簡約公屋那一萬伙有影響，我想未來這幾期，例如啟德或學校校舍改建，影響應未必太大，我想影響要在後些時間才出現。」

招國偉認為現有機制已可有效監管承建商工作，是否要中止承建商合約仍言之尚早。

#要聞