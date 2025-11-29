宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
過渡性房屋275單位可供宏福苑災民入住 豁免租金一段長時間
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，最終導致大量居民失去家園流離失所。房屋局局長何永賢今日（29日）在社交平台上表示，全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收宏福苑受影響居民，各區共275個過渡屋單位可安排宏福苑受災居民入住。何又稱，明白居民會擔心過渡屋的租金問題，故房屋局會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡屋租金，免租安排預計會持續一段較長時間。
截至今日下午6時，共275個單位已投入服務、逾600名居民入住，項目包括大埔的「善樓」「樂善村」「策誠軒」，元朗的「博愛江夏圍村」「路德會雙魚薈」「路德會七星薈」，北區的「博愛昇平村」，黃大仙的「可悅居」，沙田的「樂和．東寓」，九龍城的「啟德．東寓」，及將軍澳的「邑庭居」。
雖然大埔的過渡性房屋項目現時僅剩餘非常少量單位，但正如早前盤點，全港各個過渡性房屋項目到現在還有超過1100個單位待命，有需要的市民可向房屋局過渡性房屋專責小組查詢。
房屋局表示，會與各營運機構進一步協調，有需要的居民可安心居住，專注處理其他事情；同樣免租的房屋署中轉屋或臨時收容中心也有逾2000個單位或床位可支援受影響居民，市民可致電房署查詢；有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，亦同樣免租。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
