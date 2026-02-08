過渡總統委員會卸任 總理費艾梅主導海地未來

（法新社太子港7日電） 海地過渡總統委員會今天卸任，把政權交給美國支持的總理費艾梅。海地過渡總統委員會執政近2年，未能遏止猖獗的幫派暴力。

考慮到海地政局動盪，過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）今天在嚴密維安下，將權力移交給54歲總理兼企業家費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）。

委員會輪值主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）對費艾梅表示：「我們的口號很明確：安全、政治對話、選舉、穩定。總理先生，在這歷史性時刻，我相信你正衡量自己肩負的國家重責大任。」

費艾梅如今是海地唯一擁有行政權的政治領袖。他將在國內政界嚴重分歧局勢下，扛起籌辦選舉的艱鉅任務。

海地2016年以來便未舉行過選舉，且自2021年7月摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後便無總統。

首都太子港（Port-au-Prince）目前有90%地區由幫派掌控。根據聯合國資料，2025年幫派已殺害近6000人，全國10%也就是約140萬的人口因暴力流離失所，近半數民眾面臨嚴重糧食不安全，其中包括120萬名5歲以下兒童。

在憂心海地政治真空之下，美國本週派遣3艘軍艦駛往海地，藉此支持費艾梅。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前已強調：「確保費艾梅持續擔任海地總理，對打擊恐怖幫派及穩定該島至關重要。」