過百件珍藏將於下月拍賣 已故真赫曼夫婦被追電話費與卡數

【on.cc東網專訊】美國老牌男星真赫曼（Gene Hackman）夫婦今年2月被維修工人發現於新墨西哥家中離奇死亡。而真離世9個月後他的400件私人物品將於下月中開始分3次在洛杉磯與紐約以網上形式拍賣。

據拍賣行表示物品由真赫曼的資產管理提供，有大部分是真赫曼收藏的藝術畫作以及自畫像，另有一些是電影珍藏品，其中包括他奪得的兩座最佳男配角金球獎獎座。拍賣行估計個獎座價值高達3,000至5,000美元（約2.34萬至3.9萬港元）。此外，還有真赫曼的私人物品包括手錶將作拍賣。

另方面，真赫曼夫婦近日就爆生前拖欠接近2,000美元（約1.56萬港元）的電話費。美國AT&T 電話公司上月30日透過法庭入稟向真赫曼遺產管理人追討欠款。此外，美國一間銀行亦向遺產管理人追討夫婦接近14萬美元（約109萬港元）的信用卡欠款。

