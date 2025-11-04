道士非禮謀殺智障女囚終身 上訴許可獲批

【Now新聞台】一名男道士2019年9月在西貢龍尾村屋非禮和謀殺一名輕度智障女子，罪成判終身監禁，上訴庭就他的謀殺罪定罪上訴和非禮罪刑期上訴批出許可。

被告張子材去年10月被陪審團一致裁定兩項罪名都成立。辯方質疑原審法官杜麗冰引導陪審團時，沒有指示他們要肯定被告的行為是導致死者死亡的顯著原因，才能裁定他謀殺罪成。原審法官亦就被告的非禮罪判處10年監禁，達控罪最高刑罰，辯方認為刑期過重。

上訴庭法官薛偉成頒判詞指，這些理據有合理可爭辯空間，適合交由上訴庭檢視，批出上訴許可。

