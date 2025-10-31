道奇全力以赴 不排除讓大谷翔平擔任救援投手

（法新社多倫多30日電） 美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇衛冕冠軍之路已不能再敗。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，面對生死第6戰一切方案皆會考慮，包括讓二刀流球星大谷翔平擔任救援投手。

羅伯茲表示，「我認為我們會考慮所有因素」，「現在最重要的是盡一切努力挺過（週五），然後收拾殘局，看看如何才能以最好方式，應付可能出現的第7戰。」

「所有方案都應擺在桌上，而且肯定如此。」

藍鳥作客洛杉磯連勝2場，目前在大聯盟（MLB）7戰4勝系列賽以3勝2負領先，距離1993年以來首座世界大賽冠軍僅一步之遙。

廣告 廣告

羅伯茲表示：「很明顯的，當你面臨淘汰，就必須討論這些事」，「為了明天贏球，我們什麼都願意做。」

世界大賽第2戰演出完投的山本由伸，明天將代表道奇先發。

大谷第4戰擔任先發但最終吞敗。他表示，如果球隊需要，他願意自牛棚登場。

大谷2024年因肘部韌帶手術缺席後，本賽季作為先發投手表現出色。

道奇一直謹慎地安排大谷復出，讓他的先發場次有足夠間距，並一點一點地增加他的投球局數。

大谷在打線中的關鍵角色也可能是道奇考量因素。根據大聯盟規則，如果大谷先發擔任投手並在投手丘被換下，他可繼續擔任指定打擊。

但如果他擔任指定打擊並從牛棚登場，那麼當他自投手丘被換下時，道奇會失去指定打擊的位置。

羅伯茲表示隊員「精神狀態良好」。「還有什麼比在第7戰贏得世界大賽更好的方式呢？」