道奇尋求大聯盟25年首次連霸 外卡首戰紅人

（法新社洛杉磯29日電） 美國職棒大聯盟（MLB）季後賽即將開打，由大谷翔平領軍的洛杉磯道奇連霸之旅也隨將展開。道奇有望成為大聯盟25年來首支成功衛冕的球隊，它將在三戰兩勝制的外卡系列賽以主場身分迎戰辛辛那提紅人。

砸下重金組成的衛冕軍道奇，去年擊敗紐約洋基奪下世界大賽冠軍，本季原被多數專家看好輕鬆直闖季後賽，然而過程並不如預期順利。全隊傷兵困擾、表現起伏，以4年23億7000萬元簽下的終結者史考特（Tanner Scott）戰力不佳，最後僅以國家聯盟外卡身分晉級季後賽。

儘管道奇13年內拿下12次國聯西區冠軍，今年仍需從外卡戰力拚晉級，才有機會在分區系列賽挑戰費城費城人。

不過，道奇近期戰績逐漸回升，這為季後賽帶來不少信心。道奇在例行賽最後10場贏下8勝，並以3比0橫掃美國聯盟第2種子西雅圖水手。

更重要的是，道奇主力投手幾乎滿血，它們讓全聯盟都羨慕的先發陣容，包括前賽揚獎（Cy Young Award）得主史奈爾（Blake Snell），他將擔任外卡系列首戰先發；日籍強投山本由伸接下來也將登板。

至於「二刀流」球星大谷翔平，他本季重返投手丘表現傑出，並以單季55轟刷新個人與隊史紀錄，若系列賽進入殊死第3戰，他將負責主投。