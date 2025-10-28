道奇拿下18局史詩戰役 世界大賽2比1領先藍鳥

（法新社洛杉磯27日電） 美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰，洛杉磯道奇歷經令人瞠目結舌的18局大戰，最終靠弗利曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，以6比5擊敗多倫多藍鳥。

弗利曼曾在去年世界大賽敲出再見滿貫砲，這次又在道奇體育場（Dodger Stadium）長達6小時39分鐘的馬拉松激戰中，轟出關鍵陽春砲，為比賽劃下句點。

這場勝利讓道奇在7戰4勝制世界大賽以2比1領先，第4戰將於28日進行。