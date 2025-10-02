道奇擊敗紅人 晉級美國職棒季後賽

（法新社洛杉磯1日電） 美國職棒大聯盟（MLB）衛冕軍洛杉磯道奇今天以8比4擊退辛辛那提紅人，晉級季後賽下一輪。

道奇的貝茲（Mookie Betts）單場4支安打、貢獻3分打點，全隊雖出現3次守備失誤，仍順利以2比0在系列賽取勝，接下來將在國聯分區系列賽與費城費城人隊展開5戰3勝制的對決。

先發投手山本由伸主投六局多，僅被敲4支安打。儘管首局因耶南德茲（Teoscar Hernandez）發生失誤讓紅人隊攻下2分，山本隨後穩住陣腳，尤其在6局上對方滿壘無人出局時成功化解危機，7局上再解決2名打者後退場，獲得滿場掌聲。

貝茲單場擊出3支二壘安打，追平隊史季後賽紀錄。日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）也有1分打點貢獻。雖然道奇2位中繼投手在8局下讓對手追回2分，佐佐木朗希（Roki Sasaki）在第9局完美守成，助隊鎖定勝利。