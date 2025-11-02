道奇擊敗藍鳥 世界大賽第7戰延長封王

（法新社多倫多1日電） 洛杉磯道奇今天以5比4擊敗多倫多藍鳥，成為25年來首支在世界大賽第7戰延長賽奪冠、連兩年封王的球隊。

道奇捕手史密斯（Will Smith）在延長賽第11局用全壘打打下超前分，助球隊在此7戰4勝制系列賽的關鍵第7戰以5比4獲勝。

這是大聯盟自2000年之後，25年來再有球隊連2年奪冠。紐約洋基在1998、1999、2000年締造3連霸王朝。

道奇投手山本由伸在9局下登場，他守下滿壘局面無失分，一路投到11局下比賽結束。

山本由伸前一天先發投96球，中間沒有休息日的情況下，今天後援2.2局投34球，以驚人的體力與意志力率領道奇奪勝，也獲得世界大賽最有價值球員（MVP）。