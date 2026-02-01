道奇教頭：大谷翔平經典賽不會上場投球

（法新社洛杉磯31日電） 洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，大谷翔平將代表日本隊參加三月的世界棒球經典賽，但不會為衛冕軍擔任投手。

羅伯茲表示，這位31歲、帶領道奇隊於2024、2025年贏得世界大賽冠軍的二刀流球星，是自行決定在2026年美國職棒大聯盟賽季開打前不會登板投球。

2023年經典賽冠軍戰時，大谷翔平三振當時的洛杉磯天使隊隊友楚勞特（Mike Trout），為日本奪下冠軍，大谷也獲選當年經典賽最有價值球員。

大谷翔平表示，他預計能在三月下旬例行賽開打時準備好為道奇登板投球。

由於2023年經歷兩次右手肘手術，大谷直到去年六月才重返道奇隊投手丘。