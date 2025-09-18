道奇牛棚疲軟 球隊考慮大谷翔平支援

（法新社洛杉磯17日電） 美國職棒大聯盟今天續演雙強對決，洛杉磯道奇最後以5比0擊退費城費城人。大谷翔平第51轟出爐，球隊表示有考慮讓他支援牛棚。

道奇牛棚近來一直是總教練羅伯茲（Dave Roberts）的隱憂，他今天表示將考慮以大谷擔任後援以強化牛棚。大谷2024年因肘部韌帶手術沒有登板，但今年擔任先發投手表現出色，防禦率低於3.3。羅伯茲表示球隊會考慮大谷的角色，但也擔心大谷會因此失去現在不錯的狀態。

羅伯茲指出，大谷本季從未在少於5天的休息時間內投球，他是一個非常有條理、紀律嚴明、循規蹈矩的人，不過牛棚的角色卻是與此完全相反。

道奇對大谷康復中的右肘十分謹慎，昨天對費城人比賽中，大谷5局68球未讓對手擊出安打，不過總教練仍將他換下。大谷表示，他「與不同的人進行各種溝通」，並提出擔任後援投手的想法。

大谷還表示願以道奇希望他的方式貢獻球隊，不排除擔任野手。

根據大聯盟規則，如果大谷以投手身份先發後被換下，接下來進攻時仍可繼續擔任指定打擊；但如果他是以指定打擊身份打擊，後來再擔任後援投手，當他退下投手丘時，指定打擊的資格就會消失。