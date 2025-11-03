道奇衛冕世界大賽 日媒盛讚山本、大谷這批黃金世代

（法新社東京3日電） 日本今天沉浸在以大谷翔平、山本由伸等人為主的「黃金世代」棒球榮景。兩人昨攜手助洛杉磯道奇成功衛冕美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍。

山本由伸表現尤為精彩，在關鍵第七戰上場主投最後2.2局，帶領道奇隊在多倫多藍鳥主場血戰11局後5比4險勝，並締造世界大賽史上首次有投手在7戰4勝系列拿到3勝的紀錄。

現年27歲的山本由伸，第6戰才用96球先發6局，幫球隊系列賽扳平，「中0日」又在第7戰挺身而出，終場獲選為世界大賽最有價值球員（MVP）。

山本由伸甚至在國內媒體的關注度上超越隊友大谷翔平。

有隊友形容他的毅力「像個瘋子」，山本勇氣十足的身影也登上日本各大報頭版。

一向以穩重著稱的《日本經濟新聞》頭條寫道：「山本由伸MVP，率隊連莊最大功臣。」

山本老家岡山縣的《山陽新聞》更是大幅報導這位在地英雄，以及道奇的勝利；頭條寫著「與大谷、佐佐木一起開創黃金時代」。

日本發行量最大的《讀賣新聞》昨天下午也發布線上號外。

道奇隊是25年來首支達成世界大賽兩連霸的球隊，加上山本由伸、大谷翔平與佐佐木朗希三大日籍球星效力，讓這支球隊在棒球狂熱的日本受到高度關注。