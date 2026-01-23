道奇豪擲2.4億美元簽下塔克 引爆棒球薪資上限辯論

（法新社洛杉磯23日電） 洛杉磯道奇隊以2.4億美元簽下塔克（Kyle Tucker），再度引發各方呼籲美國職棒大聯盟（MLB）引入薪資上限制度，也使球隊老闆與球員工會之間的衝突一觸即發。

3個月前，道奇隊才擊敗多倫多藍鳥隊、完成世界大賽（World Series）二連霸；如今再補進塔克，進一步強化本就星光熠熠的陣容，顯示球隊志在挑戰三連霸。

塔克簽下的是一紙4年、平均年薪6000萬美元的合約，僅次於大谷翔平。大谷於2023年以10年7億美元的合約加盟道奇隊。

道奇隊去年12月也大手筆以3年6900萬美元簽下前紐約大都會投手愛德溫．狄亞士（Edwin Diaz），使其成為棒球史上薪資最高的終結者。

道奇隊如此展現財力，在MLB現行財務規範下完全合法。

與其他北美職業運動不同，MLB並沒有硬性薪資上限，球隊只要願意繳納聯盟的「競爭平衡稅」（CBT），就可以自由支出。

競爭平衡稅常被稱為「豪華稅」，也就是對超過薪資門檻的球隊課徵額外稅金，課徵的稅額將用於球員福利、球員退休基金和分配給其他球隊，以平衡球隊市場規模及各隊間的差距。

據報導，道奇隊2026年用來計算「豪華稅」的全隊薪資總額約為3.96億美元，比最高門檻高出將近9000萬美元。

這與小市場球隊形成強烈對比；例如，邁阿密馬林魚隊上個賽季的薪資總額僅6740萬美元。

對部分球隊老闆與球迷而言，道奇隊為塔克豪擲2.4億美元，可能成了引發全面反彈的關鍵因素。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）本週報導指出，MLB球隊老闆對道奇隊簽下塔克之舉「怒不可遏」。一名熟悉老闆間討論的人士表示，幾乎可以「百分之百確定」，老闆們將在2026賽季結束後、下一輪勞資協議談判時，推動實施固定薪資上限。

然而，任何薪資上限的要求都勢必遭到MLB球員工會的強烈反對，這可能導致勞資停工的可能性─球員罷工或老闆封館─進而干擾2027年賽季。