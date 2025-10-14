道奇驚險擒釀酒人 國聯冠軍戰拔頭籌

（法新社多倫多13日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天靠先發投手史奈爾（Blake Snell）8局好投，雖然9局下差點開劇場，但最終還是2比1擊敗密爾瓦基釀酒人，在國聯冠軍系列戰拔得頭籌。

32歲左投史奈爾（Blake Snell）主投8局送出10K且沒有保送，面對24名打者僅被擊出1安打，還連續解決最後17名打者，寫下個人在季後賽生涯新高三振紀錄。

史奈爾賽後說：「只要速球能投到位，其他都好辦。」

但在前兩個季後賽系列救援表現亮眼的日籍右投佐佐木朗希9局下登板關門，卻差點讓史奈爾的精彩表現付諸流水。

佐佐木上場解決一名打者後，投出保送又被敲出二壘安打，憋了幾乎整場的釀酒人士氣大振，隨後佐佐木被喬里奧（Jackson Chourio）擊出高飛犧牲打掉分，跑者進佔三壘，在投出單局第二個保送後退場。

道奇趕緊推出崔南（Blake Treinen）登板止血，他先是保送形成滿壘，所幸在兩好兩壞時用一記偏高的速球讓釀酒人的圖蘭（Brice Turang）揮空，驚險守下勝利，替衛冕軍解圍。

史奈爾說：「我相信朗希，我也相信布雷克。他們只需要更積極地攻擊好球帶。第9局保送有點多，雖然只被打一支安打，但我相信他們一定能調整過來，他們真的很出色。」

道奇隊弗利曼（Freddie Freeman）6局上從釀酒人中繼投手派屈克（Chad Patrick）手中轟出右外野陽春砲，率先替道奇打破僵局；9局上釀酒人守護神烏力貝（Abner Uribe）在滿壘情況下對貝茲（Mookie Betts）投出保送，讓道奇添得保險分。

兩軍系列賽第二戰將於14日繼續在密爾瓦基進行。