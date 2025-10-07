道奇驚險退費城人 國聯分區系列賽2勝聽牌

（法新社洛杉磯6日電） 衛冕世界大賽冠軍的洛杉磯道奇，在國聯分區系列賽五戰三勝制首戰爆冷擊敗費城人後，今天再以4比3驚險擊退對手，全隊若能在8日於洛杉磯進行的第3戰再下一城，即可橫掃對手。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今天擊敗費城費城人之後表示：「這場比賽真的太精彩，是非常關鍵的士氣延續。我們很期待回到主場，不過這是一場優秀的比賽，許多精彩攻守，也是重要的一勝。」

今天道奇對費城人的第2戰仍是在費城人主場進行，現場氣氛震耳欲聾。雙方先發投手展開經典投手戰，費城人由盧薩多（Jesus Luzardo）掛帥，道奇則由史奈爾（Blake Snell）領銜，雙雙強勢壓制對手打線。

史奈爾主投6局無失分，送出9次三振，讓費城人打擊群陷入苦戰。盧薩多同樣投滿6局無失分。

不過進入比賽後段，率先失守的是盧薩多。他在七局上讓耶南德茲（Teoscar Hernandez）敲出安打，接著弗利曼（Freddie Freeman）補上一支無人出局的二壘安打。

費城人隨即將盧薩多換下，道奇隨即對費城牛棚投手發動攻勢。

耶南德茲在接下來的野手選擇時，靠著費城人游擊手特納（Trea Turner）傳球偏差，一舉衝回本壘得分，道奇率先取得1比0領先。

隨後，道奇代打史密斯（Will Smith）敲出2分打點安打，大谷翔平（Shohei 補上一支1分打點安打，本局結束道奇已將比數拉開至4比0。

道奇教頭羅伯茲隨後派出先發投手希恩（Emmet Sheehan）接手，儘管特納安打送回喀卜勒讓費城人追回1分，但比分仍以4比1落後。

然而，道奇隊賽季以來的牛棚問題在第9局再次顯現，（Blake Treinen）費城人面對近況不穩的崔南毫不客氣，波姆（Alec Bohm）安打上一壘後，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再轟出二壘安打，形成無人出局，二、三壘有人。卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）一棒二壘安打送回2分，將比數追成3比4。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）祭出佐佐木朗希關門，他僅以2球就解決打者，為道奇拿下系列賽第2勝，個人季後賽第2次救援成功也一併入袋。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，他的球隊8日於洛杉磯面對必須取勝的第3戰時並未放棄希望。「我們已無力回天。我們必須奮起而戰。」