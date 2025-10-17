道奇3比1擊敗釀酒人 國聯冠軍賽3連勝聽牌

（法新社洛杉磯16日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天以3比1擊敗密爾瓦基釀酒人，在7戰4勝制國家聯盟冠軍系列賽以3勝0負取得聽牌優勢，再下一城就能重返世界大賽。

道奇1局下靠日籍球星大谷翔平三壘安打和貝茲（Mookie Betts）二壘安打先馳得點，以1比0領先。釀酒人2局上立刻還以顏色，包爾斯（Jake Bauers）敲安追平比數。

道奇6局下攻勢再起，憑藉艾德曼（Tommy Edman）適時安打和投手牽制失誤進帳2分。

道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5.2局，被敲3安失1分自責分，送出8次三振、3次保送。維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）、班達（Anthony Banda）接力封鎖，日籍投手佐佐木朗希守住最後3個出局數。

兩隊明天將繼續在洛杉磯打第4戰。