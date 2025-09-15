娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
道枝駿佑的粉色魅力背後，藏著什麼讓粉絲瘋狂的秘密？
大阪男孩的傑尼斯起點
道枝駿佑，2002年7月25日生在大阪，O型血，180公分高，粉絲都叫他「みっちー」。他媽媽是SMAP的超級鐵粉，小時候家裡滿是SMAP和Hey! Say! JUMP的歌，讓他對傑尼斯超有好感。
2014年，他迷上山田涼介的《金田一少年事件簿N》，直接燃起偶像夢，寄了四次履歷才在11月23日加入關西小傑尼斯，和高橋恭平、長尾謙杜同期。🌟
2015年，他在大阪松竹座的「春假Special Show 2015」第一次亮相，還幫Sexy Zone、A.B.C-Z伴舞，粉絲已經開始喊「這小帥哥要火啦！」
初上螢幕的萌系男孩
2017年，みっちー第一次演戲，在NTV的《成為母親》演柏崎廣，雖然是小配角，但那張清新臉蛋已經讓人記住。同年8月，他參演電影《關西傑尼斯Jr.之搞笑明星誕生》，演少年時的高濱優輔，萌到讓觀眾心動！
2019年他在《我的裙子，去哪了？》演東條正義，2020年又在《BG終極保鑣第二季》和《461個便當》刷臉，演技越來越有模有樣。😄 粉絲在X上說「みっちー那時候就帥得不行！」
金田一與初戀的超火爆發
2021年，道枝駿佑跟Snow Man的目黑蓮搭檔主演《被擦掉的初戀》（朝日電視台，青木想太役），這部青春BL劇讓他拿下第31屆TV LIFE年間電視劇大賞主演男優賞，X上粉絲直呼「他的眼神也太會電人了吧！」
2022年，他主演《金田一少年之事件簿》（NTV，金田一一役），成為第五個演金田一的傑尼斯藝人，實現當年追星的夢，還拿下第26屆日刊體育春季日劇大賞主演男優獎。💪 X上討論熱度破150K，粉絲留言「みっちー就是我心中的金田一！」
電影與新劇席捲台日韓
2022年7月，みっちー首度主演電影《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》（神谷透役），感動得觀眾淚流滿面，幫他拿下第35屆日刊體育電影大獎石原裕次郎新人獎和粉絲投票最高演技賞。
2024年的《青春18×2 通往有你的旅程》（幸次役，台灣3月14日、日本5月3日上映）讓他在台日韓人氣暴漲。2025年他主演TBS新劇《新聞主播》（4月13日起，本橋悠介役），
X上粉絲嗨喊「みっちー的新角色我已經迫不及待！」（Views 120K）。2023年他還被《新聞週刊》日本版選為「世界尊敬的百大日本人」，這國際影響力太強了！
舞台與廣告的閃亮表現
道枝駿佑不只是螢幕上的王子，舞台和CM也超吸睛！他演過《羅密歐與茱麗葉》（2021年，羅密歐役，可惜大阪場因疫情取消），還有關西Jr.的《少年啊 世界的夢想》（2015年）等。
廣告方面，他拍過SoftBank「青春放題」（2019-2020年）、森永製菓「小枝」、健榮製薬「手ピカジェル」（2021年起）。他還是MEN'S NON-NO常規模特兒，
Myojo的「#SS7.28MHz」連載讓粉絲愛到不行。😜 粉絲在X上說「みっちー拍小枝廣告的笑顏我可以看一輩子！」
社群的粉色系魅力
道枝駿佑的Instagram（@michieda_725_shunsuke，217.4萬粉絲）滿是浪花男子活動和新劇宣傳，粉色系的清新風格讓粉絲一秒淪陷。
浪花男子X（@NaniwaDanshi728，58.9萬粉絲）超熱鬧，9月7日宣傳新單曲和《新聞主播》（Views 120K），8月25日慶祝みっちー拿2025年ViVi国宝級イケメンNOW部門1位，
粉絲喊「みっちー殿堂入り真的太棒了！」（Likes 15K）。8月15日po新劇預告，粉絲留言「本橋悠介我一定要追！」（Views 80K）。韓國粉絲愛叫他「ミチゲッタシュンスケ」，X上「道枝駿佑 イケメン」還衝進熱搜前30！
合氣道的帥氣少年
道枝駿佑從小一到小六練合氣道，帥氣又帶點文青氣質。他的名字「駿」因為午年出生，「佑」是爸爸覺得酷才取的。他小時候聽SMAP長大，對傑尼斯超有感情，
粉絲笑說「みっちー是SMAP的靈魂繼承人！」他的「千年一遇美少年」稱號超實至名歸，2025年ViVi排名1位和殿堂入り讓X炸開鍋，粉絲留言「這顏值根本是國寶！」
Japhub小編有話說
道枝駿佑就是偶像界的完美代名詞！從關西Jr.到主演《金田一》《青春18×2》，再到2025年的《新聞主播》，他的粉色系180公分魅力沒人能擋。😍
合氣道的酷勁、清新的演技，還有社群的超甜互動，誰看了不心動？小編超愛他的《被擦掉的初戀》，青木想太的純情太會撩！
想知道みっちー下個角色有多帥？趕緊追他的IG和浪花男子X，一起為他瘋狂尖叫吧！
