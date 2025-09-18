「道途漫談」專欄：化債收官與政策蓄力——中國資本市場「春天」臨近的信號

美國方面，目前美國98%的上市公司財報都已公佈，其中超80%公司的營收和盈利均超出市場預期，平均盈利增長12%，AI類的營收增長9.3%。市場對其第三季度與第四季度的業績仍保持樂觀預期，我們預計明年該類公司有望維持在13%左右的增長。由AI推動的上市公司盈利增長趨勢愈發明顯，這些公司通過AI 技術推進降本增效，在保持一定營收增長的同時，借助經營杠杆提升實現盈利加速增長，在此趨勢下，企業 ROE 不斷提升，而 PE 估值仍能維持在 20 倍以下，這一狀態良性且健康，因此這類企業仍是我們持續研究和投資的板塊。

中國方面，A股市場經過了6、7、8三個月連續上漲，上證指數已逐步攀升至3800點附近。在日常與投資人的溝通中，不少投資人開始擔心市場是否存在泡沫。從我們的宏觀景氣度模型看，當前中國的資本市場處於估值修復後半段，在經過一定時間的震盪調整後，我們有望迎來較長時間的健康市場。從估值模型看，目前上證50股息率為3.23%，雖較半年前的4.1%有所下降，但中國國債無風險收益率亦已降至1.84%，從大類資產配置的角度出發，相較於銀行存款、債券及房地產投資，資本市場仍具備顯著的吸引力，這也是整個投資的基本邏輯。從行為週期看，目前中國新行基金數量處於較高水平，但我們觀察到，目前的發行份額仍較少，這說明散戶對於資本市場的實際參與度並不高，因此目前不存在2015年6月份時的市場風險。

根據我們的觀察，中國政府的化債工作大部分已基本完成，這也是銀行股持續上漲的根本邏輯。從經濟週期看，儘管經濟有所好轉，但仍處於相對較弱區間，因此預計後續仍會有刺激經濟的政策出台，貨幣將維持寬鬆，經濟反內卷，PPI跌幅會不斷收窄，我們大概率將在下半年看到PPI回正，因此，我們認為下半年的資本市場的確定性極強。從政府工作節奏看，今年是重點解決流動性問題，明年則將進入改革深水區。對於市場的預判，讓我們用時間來一步步驗證。

「看得清的是方向，看不清的是長短」，這是我們在內部投資會議中經常會說到的一句話。投資本質是逆週期行為，在大道資本（香港）過往三年的投資實踐中，已多次驗證這一點。而對於中國資本市場而言，或許現在才剛剛迎來「春天」。

