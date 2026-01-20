立即投選年度十大消費新聞
「道途漫談」專欄：山海尋夢，闊步而行——回顧2025，展望2026
2025年，是香港資本市場徹底反轉的一年。香港IPO融資額達2858億港幣，再次榮登全球IPO募資榜首。目前排隊上市企業超過300家，預計2026年將突破400家，許多優秀公司開始陸續選擇在香港上市。而在3年前，國際著名資本家曾將香港比喻為「金融廢墟」，如今看來，多少有點像一個笑話。資本市場正是如此——每當熊市來臨，我們總會悲觀地說「這次不一樣」，但最終往往都一樣。因此我們在2022年3月發表《冬天開始賣雪糕》，堅定看好中國市場，在寒冷的季節裡播種，方能於豐收時節獲得回報。
2025年是我們旗下基金及專戶產品業績突破的一年。大道資本（香港）旗下產品的投資業績表現均達到並超越預期目標。其中最為亮眼的是我們的美股成長基金，收益率超過50%；而以穩健收益為主要目標的投資產品，普遍實現15%左右的收益。歷經近20年的香港資產管理職業生涯，我們的投資策略已從過去單一追逐高收益、高排名的模式，轉向根據不同投資人的投資偏好，設計相應產品以滿足多元需求。我們不僅僅是一家投資公司，不過度追求絕對收益與市場排名，而是在風險與投資收益之間尋求平衡，以多元化的投資產品滿足投資人的不同投資需求。
2025年也是我們業務全面突破的一年。大道資本（香港）的高淨值投資人數突破70個，旗下管理的基金與專戶數量超過20個。歷經整整三年，我們實現盈利並持續快速成長，如今已站穩腳跟。9月20日，在公司成立三週年之際，大道資本（香港）網站2.0版正式上線。除了做好業績，我們也致力於做好宣傳，向更專業的方向進軍。今年，我們連續第三年獲得新智基金網頒發的基金策略獎，這是業界對我們投資能力的肯定。在社會責任方面，我本人連續第四年參加廣西崇左市政協會議，並積極提案，為崇左的發展獻言獻策。大道資本（香港）亦推動了7月份在河北舉行的「樂動冀港情 青年燕趙行」系列活動，獲得河北省領導的一致好評。12月，我本人接受了新華網的專訪，節目上線後累計瀏覽量超過100萬，讓我體驗了一把「網紅」的感覺；但更重要的，是我們所做的努力獲得了同業乃至央視媒體的認可。
進入2026年，從投資角度看，資本市場波動預計將明顯加大。儘管我們對市場整體謹慎樂觀，仍須防範可能出現的較大回撤風險。美國方面，2025年標普指數上升16%，拆分來看，盈利部分增長13.9%，估值增長約3.1%；納斯達克指數上升20%，盈利增長則達30.4%，指數越漲越便宜。從估值角度看，美股出現大幅回撤的風險較低。我們看好AI基礎設施建設以及AI應用領域，前者具備更扎實的基本面支撐，後者則需持續觀察與等待。我們繼續看好存儲晶片、電力、能源、自動駕駛及機器人板塊，這些板塊的景氣度在2026年有望持續提升。2025年，港股與A股漲幅顯著，但根據目前我們的觀察，其上漲主要源於估值提升，盈利增長僅3.3%，反映資本市場仍處於估值修復階段，中國經濟也依然處於下行週期。經濟目前仍在底部區域，尚未觸底反彈，企業盈利增長因此未能同步跟上。然而，從我們的數據觀察，這一輪底部反彈已不遠，很可能在2026年年中左右出現，中國資產的機會也將伴隨分母端的推動而顯現。從大類資產配置來看，或許2000-2020年是投資房地產的大時代，在這個時代重倉房地產的投資者獲得了豐厚回報。但未來20年，資本市場將扮演過去20年房地產的角色，只要深耕專業、把握能力圈，必定能創造出色收益。
我們相信，事在人為。金融資管行業最重要的仍是人才與團隊——有團隊，就有資金；有資金，就有業務。我們持續吸引志同道合的夥伴與我們同行，包括我們的戰友，也包括我們的投資人。我們堅信，在這群有著堅定信念的「人」的共同努力下，我們終將贏得市場的認可！
山海尋夢，不覺其遠；前路迢迢，闊步而行。在香港的資產管理市場上，我們會用汗水與努力，寫下我們的印記。
共勉！
