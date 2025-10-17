「道途漫談」專欄： 樂觀情緒與基本面背離下的投資抉擇——聚焦科技主線與理性回歸

9月29日，中共中央政治局召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題，並確定了10月20至23日召開「二十屆四中全會」。此次會議意義重大，對未來五年的行業投資具有較強指導意義，並為當前資本市場的進一步發展給予指引，我們將重點關注與深入研究。從目前我們的觀察來看，雖然經濟尚未出現反彈，但中央政府推進的化債工作已取得階段性重大進展，利息成本下降2.5%，預計可節約4000億元左右的利息成本支出。在此背景下，港股和A股的資本市場出現了較大反彈，但反彈行情集中於科技股板塊，這是牛市一期的估值修復過程。

一年前我們在山東路演時曾明確提出「牛市開啟」的判斷，當時80%的投資人持悲觀態度，市場信心相對低迷。隨著近期資本市場持續上漲，80%以上的投資人轉而開始對資本市場表示樂觀，認為當前股市風險較小。從中國科技龍頭企業的估值來看：阿里巴巴4500億美金市值，21倍PE；騰訊8000億美金市值，27倍PE；小米2000億美金市值，35倍PE；京東560億美金市值，10倍PE；美團800億美金市值，20倍PE；百度450億市值，12倍PE。可見，港股估值修復的行情已經到了一個比較正常的水準，資本市場回復到一個正常的狀態。

但需格外警惕的是，近期市場上已彌漫過度樂觀情緒。香港IPO 市場活躍度回升至甚至超過 2021 年水平，部分股票價格上漲幅度已脫離基本面支撐，這些均屬於潛在風險信號。我們呼籲投資者保持理性判斷，切勿在市場熱度中迷失，需重點關注股市可能出現的階段性調整風險。在牛市進程中，每一個人都認為自己是「股神」，但每一次週期都會有2016年中國中車的悲劇。因此，未來我們將持續聚焦具備紮實業績支撐與清晰投資邏輯的上市公司，以期在不確定的資本市場中鎖定確定性投資收益。

近期，美國互聯網巨頭在AI上的投資愈發加速，英偉達投資1000億美元給Open AI，Open AI投資1000億美金到甲骨文等。目前美國互聯網巨頭在資本支出上已經基本形成了一個閉環，英偉達解決錢的問題，甲骨文解決建設的問題，美國政府解決背書的問題， Open AI 解決下游需求的問題。這一閉環生態進一步夯實了 AI 行業的需求確定性，無論對美國 AI 產業的持續突破，還是對中國科技行業的發展方向，都將產生深遠的戰略影響。我們將持續深耕該領域研究，積極挖掘具備核心競爭力的上市公司。

我們仍看好區塊鏈技術帶來的穩定幣以及虛擬資產的發展，儘管近期市場因為種種原因而降溫，但無論是USDT以及USDC 3000～4000萬億美金市場的需求，還是納斯達克股票等傳統資產代幣化的發行，或者是山寨幣發行，這些都對底層技術的資產形成了強大的需求，在多重需求驅動下，相關賽道的資產也必然會產生更大的投資收益，讓我們拭目以待！

