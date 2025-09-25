達拉斯移民局設施遭狙擊手攻擊1死2傷 子彈寫反ICE字樣

（法新社達拉斯24日電） 美國官員表示，德州達拉斯市一處移民暨海關執法局（ICE）設施今天遭狙擊手攻擊，造成一名被拘留者死亡，兩人受傷，槍手隨後自戕，且發現未使用子彈上寫有反ICE字樣。

美國國土安全部（DHS）發聲明指出，這名槍手從附近一棟建築的屋頂朝移民暨海關執法局辦公室「無差別」開火，最後舉槍自盡。 這名槍手的確切動機仍在調查，不過聯邦調查局（FBI）指出，他似乎直接鎖定移民暨海關執法局為攻擊目標。移民暨海關執法局主要負責執行美國總統川普關於驅逐數百萬無證移民的承諾。

FBI特別探員羅斯洛克（Joe Rothrock）在記者會上表示：「我們從疑似槍手附近的彈藥上，發現寫有反對移民暨海關執法局的訊息，這是目前掌握的初步證據。」 FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X公布一張照片，顯示5顆未擊發的子彈，其中一顆寫有「反移民暨海關執法局」（ANTI-ICE）字樣。他並譴責這是「卑劣且出於政治動機，針對執法人員的攻擊」。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，將這起攻擊歸咎於「激進左派民主黨人不斷妖魔化執法部門，呼籲解散移民暨海關執法局，甚至把移民暨海關執法局人員比作『納粹』」。

他表示：「柯克（Charlie Kirk）被暗殺後，激進左派恐怖分子持續不斷的暴力行為必須被制止。」他指的是本月初遇害的保守派意見領袖。

美國國土安全部表示，槍手「朝移民暨海關執法局大樓無差別開槍，甚至射擊停在車輛出入口的一輛廂型車，造成受害者中彈。」

美國國土安全部最初表示有兩名被拘留者喪生、一人受傷，但隨後發表聲明更正，稱是一名被拘留者死亡，兩人重傷。 墨西哥外交部表示，其中一名傷者是墨西哥公民。

當局尚未公布槍手姓名，但多家媒體報導指出，槍手為29歲的雅恩（Joshua Jahn）。