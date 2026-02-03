達賴喇嘛有聲書獲格林美獎 發文稱心懷感激、對普世責任的認可 中方斥反華政治操弄｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】第68屆格林美獎頒獎典禮（Grammy Awards）周日（1 日）在洛杉磯舉舉行，90歲流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛獲「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，達賴喇嘛在社交平台發文指，希望讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見，指獲頒獎項是「對我們共同的普世責任的認可」。北京則表達強烈不滿，斥有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具。

90歲高齡首獲格林美獎

達賴喇嘛以有聲讀物專輯《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），獲得「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，擊敗法國歌手Fab Morvan、美國最高法院大法官Ketanji Brown Jackson，及本屆格林美獎主持人Trevor Noah等人。

Rufus Wainwright（圖中）代表達賴喇嘛領獎 (AP Photo/Chris Pizzello)

該獲獎專輯全長59分鐘，由他以英語講述自己就10個主題的理念。這也是達賴喇嘛首次獲格林美獎，他本人未有出席，由參與製作的音樂人Rufus Wainwright代為領獎。

達賴喇嘛：冀宣揚和平、慈悲等理念

達賴喇嘛在社交平台發表感言：「我帶著感謝和謙卑的心接受這個榮譽。我不認為這是個人的成就，而是對全人類共同責任的認可。我相信，和平、慈悲、對環境的關懷及理解人類一體性，對於全球80億人的集體福祉至關重要。我很感激這次的格林美獎，希望幫助更多人知道這些理念。」

中方斥達賴「披著宗教外衣」

中國官方對此表達強烈不滿，外交部發言人林劍在記者會強調，達賴並不是單純的宗教人士，而是一個「披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者」，中方堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具，中方有關立場是一貫和明確的。

達賴喇嘛是藏傳佛教備受尊崇的人物，23歲時流亡，長年推動非暴力爭取西藏擁有更大自治權、藏人民主化改革，弘揚慈悲精神，保護西藏宗教文化等，曾於1989 年獲諾貝爾和平獎，2007年獲美國國會金章（Congressional Gold Medal），2012 年在英國獲鄧普頓獎（Templeton Prize）。

來源：the Guardian