違例吸煙｜8.31 增 10 運輸設施禁煙包括遊客區 控煙酒辦：便服執法令票控倍增｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】8 月 31 日起，本港將會新增 10 個公共運輸設施為指定禁煙區，衞生署控煙酒辦趁機在周一（25 日）起在全港公共運輸設施法定禁煙區加強執法行動。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在電台節目表示，過去兩日已進行過百次巡查，共發出 18 張定額罰款通知書。林又透露，自從控煙酒辦在前年引入「便服執法」後，票控數字有 1 倍增長，反映「便服執法」成功提高執法效率。

林民聰在港台節目《千禧年代》表示，連同月底新增的 10 個地點，全港將會有 272 個公共運輸設施被劃為指定禁煙區。為了加強宣傳和執法，衞生署控煙酒辦督察本周會再作巡查，並且在準備新增的禁煙區與當區區議員聯手作教育和宣傳，期望提高市民的守法意識。

新增位置包括遊客熱點 林民聰：現場標示足夠，旅客能辨識

今次新增的 10 個地點，除了鄰近民生區的地點外，亦包括灣仔會展站公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處、西貢北潭涌巴士總站等可能有較多遊客聚集和使用的地點。被問到如何讓境外旅客知悉本港有禁煙安排，林民聰表示在現場方面，禁煙區都會提供警示，在牆身貼出禁煙標示，亦會掛橫額，地下亦會劃好界線，「大家見到都會知，只要行咗入去，就會係禁煙區」。部門網頁已列出全部禁煙範圍，亦會在口岸展示宣傳物品和展示牌提醒遊客；亦會聯同旅遊業界、酒店業界宣傳。

被問到今個星期的重點執法期過後，如何恆常處理違例吸煙個案，林民聰指控煙酒辦會一直派員到禁煙區作巡查，部門亦會繼續執法。他透露，控煙酒辦在 2023 年引入「便服執法」後，提高了檢控數字，由 2022 年內 6,000 多張票控，增加到 2024 年內的 13,000 多張票控，期間巡查次數無明顯增加，反映「便服執法」成效；他又指新做法沒有增加執法的難度，督察在觀察情形後清楚講出事發經過，表明身份，很少遇到涉事人士不合作的情況。

穆家駿：熟食中心違例個案須關注

灣仔區議員穆家駿在同一節目表示，周一曾經跟控煙酒辦人員到灣仔會展站公共運輸交匯處視察，他指當日屬於早上，而且會展沒有大型展覽，在現場吸煙的人士不多。他又讚該處禁煙區清晰及「人性化」，清楚劃分區域，相信遊客能辨識。不過穆又提到，室內禁煙區措施實施 10 年，至今仍然收到區內食環署街市大樓的熟食中心有違例吸煙個案，促當局多加注意。