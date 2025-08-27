居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
違例吸煙｜8.31 增 10 運輸設施禁煙包括遊客區 控煙酒辦：便服執法令票控倍增｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】8 月 31 日起，本港將會新增 10 個公共運輸設施為指定禁煙區，衞生署控煙酒辦趁機在周一（25 日）起在全港公共運輸設施法定禁煙區加強執法行動。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在電台節目表示，過去兩日已進行過百次巡查，共發出 18 張定額罰款通知書。林又透露，自從控煙酒辦在前年引入「便服執法」後，票控數字有 1 倍增長，反映「便服執法」成功提高執法效率。
林民聰在港台節目《千禧年代》表示，連同月底新增的 10 個地點，全港將會有 272 個公共運輸設施被劃為指定禁煙區。為了加強宣傳和執法，衞生署控煙酒辦督察本周會再作巡查，並且在準備新增的禁煙區與當區區議員聯手作教育和宣傳，期望提高市民的守法意識。
新增位置包括遊客熱點 林民聰：現場標示足夠，旅客能辨識
今次新增的 10 個地點，除了鄰近民生區的地點外，亦包括灣仔會展站公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處、西貢北潭涌巴士總站等可能有較多遊客聚集和使用的地點。被問到如何讓境外旅客知悉本港有禁煙安排，林民聰表示在現場方面，禁煙區都會提供警示，在牆身貼出禁煙標示，亦會掛橫額，地下亦會劃好界線，「大家見到都會知，只要行咗入去，就會係禁煙區」。部門網頁已列出全部禁煙範圍，亦會在口岸展示宣傳物品和展示牌提醒遊客；亦會聯同旅遊業界、酒店業界宣傳。
被問到今個星期的重點執法期過後，如何恆常處理違例吸煙個案，林民聰指控煙酒辦會一直派員到禁煙區作巡查，部門亦會繼續執法。他透露，控煙酒辦在 2023 年引入「便服執法」後，提高了檢控數字，由 2022 年內 6,000 多張票控，增加到 2024 年內的 13,000 多張票控，期間巡查次數無明顯增加，反映「便服執法」成效；他又指新做法沒有增加執法的難度，督察在觀察情形後清楚講出事發經過，表明身份，很少遇到涉事人士不合作的情況。
穆家駿：熟食中心違例個案須關注
灣仔區議員穆家駿在同一節目表示，周一曾經跟控煙酒辦人員到灣仔會展站公共運輸交匯處視察，他指當日屬於早上，而且會展沒有大型展覽，在現場吸煙的人士不多。他又讚該處禁煙區清晰及「人性化」，清楚劃分區域，相信遊客能辨識。不過穆又提到，室內禁煙區措施實施 10 年，至今仍然收到區內食環署街市大樓的熟食中心有違例吸煙個案，促當局多加注意。
其他人也在看
控煙酒辦連日於禁煙區加強執法 共發18張票控
【Now新聞台】衞生署控煙酒辦本周一連6日在多個公共運輸設施禁煙區加強執法，過去兩日共巡查超過100次，發出18張定額罰款通知書。控煙酒辦指，行動希望市民提高警惕，而周日將會新增十個禁煙區，亦會有標示提醒市民。 衞生署控煙酒辦公室主任林民聰：「我們純粹主要考慮地方是否符合法例賦予的定義，現時基本上那272個禁煙地方涵蓋所有符合這些定義的地方，沒有說因為這個地方人流較多或者較偏僻就去實施或者不實施，在這些禁煙區我們也會放置很多禁煙標示，這些禁煙標示除了在一些牆身可以看到的地方，我們也有些大型橫額吸引視線，在遠處也可以看到這個是禁煙區。」他又指，控煙酒辦自前年起採用便服執法發出定額罰款通知書數目，由2022年的6000多張上升至去年13000多張，執法效果大，未來不時會檢視執法手法。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
打風評估｜天文台：明早將考慮發一號波 周四強雷雨區影響有狂風驟雨 早上及日間雨勢有時頗大｜Yahoo
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
衞生署周一起一連六日打擊車站違例吸煙 控煙酒辦冀鼓勵更多人戒煙
【Now新聞台】衞生署周一起，一連六日打擊車站違例吸煙。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在本台節目《時事全方位》表示，會加強主動巡查，希望能夠鼓勵更多人戒煙。 衞生署控煙酒辦公室主任林民聰：「執法是整個控煙策略的一部分，最終目的是降低吸煙率，吸煙的人透過各方面措施令他們嘗試考慮戒煙或者戒煙。我們做一些執法，為何要加強執法，又要改善執法措施效率？最主要是希望提高阻嚇性，讓吸煙人士知道不要貪一時方便或者心存僥倖在禁煙區吸煙，這行為會影響身邊其他人。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
黎智英案｜辯方：從犯證人陳梓華為「連環騙子」 應謹慎考慮其證供
壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周三（27 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 155 日審訊，辯方第六日結案陳詞。法庭線 ・ 1 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」姊妹淘 ・ 1 天前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 3 小時前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
《業績》人保集團(01339.HK)半年純利266.7億人幣 按年升14% 派中期息7.5分人幣
中國人民保險集團(01339.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業總收入3,241.22億元人民幣(下同)，按年升10.9%。純利266.71億元，按年升14%；每股盈利0.6元。中期現金股息每10股0.75元，去年同期派中期息每10股0.63元。 上半年實現保險服務收入2,802.50億元，按年增長7.1%；原保險保費收入為4,546.25億元，按年增長6.4%。投資資產規模穩步增長，截至今年6月30日，集團投資資產規模突破1.7萬億元，較年初增長7.2%。 截至6月30日，集團淨資產3,906.38億元，較上年末增長6.3%；綜合償付能力充足率為276% ，核心償付能力充足率為219%。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
世盃外播國歌時背向球場草地 青年侮辱國歌罪成 判180小時社服令
去年世界盃亞洲區外圍賽在香港大球場上演港隊對伊朗隊賽事，19 歲男生被指於奏放國歌時背向球場草地，經審訊後被裁定侮辱國歌罪成，周三（27 日）在東區裁判法院，被判處 180 小時社會服務令。法庭線 ・ 1 小時前