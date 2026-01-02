違泊牛肉乾加價至400元 李耀培稱車位不足 籲警方執法時兼顧人情｜Yahoo

香港道路違例泊車情況普遍，本周四（1 日）起，定額罰款將增至 400 元。（警方資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】元旦起多項違反道路安全的定額罰款調高，其中違例泊車罰款由 320 元增至 400 元，加幅 25%；超速罰款亦增至 480 元至 1,500 元不等，加幅高達 50%。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，罰款金額調高有阻嚇力，但要了解車主違例泊車的原因，指本港車位不夠，而且「咪錶」流轉很慢。他希望警方及執法人員在場觀察長一點時間，在某些情況下兼顧人情。

望執法時留意車輛有否阻礙交通

李耀培今早（2日）在港台《千禧年代》表示，明白政府加價「無可厚非」，但希望當局了解違例泊車的原因。他指出，車主違泊的主因是車位不夠，即使街上有「咪錶」但流轉很慢，「好似泊停車場咁」，現時違泊罰款由 320 元加至 400 元，他形容「要小心一啲」。他說，有時違泊的私家車，車主可能下車買東西「短短十分鐘」，希望執法人員留意，若涉事車輛不是阻礙交通，「唔喺雙黃線，無影響行人行車，唔係話佢合法，但希望可以觀察長一啲時間，係咪即刻趕番嚟。」他強調加價是應該，但也應該在某些情況下兼顧人情。

「粵車南下」計劃上周正式實施，兩地車輛標準的差異成為焦點，例如有內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。李耀培指，香港登記車輛對於玻璃透光度有要求已很多年，對於車輛使用「黑玻璃」並不完全贊同，認為若前擋風玻璃的透光度沒有達到 70%，司機看出去的視野、距離，甚至夜間駕駛都有危險。