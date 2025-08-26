遙遙領先！華為吞下 2025 上半年中國摺機市場 75% 份額

華為 Mate X6 登場：支援低軌道衛星連網的雙摺疊旗艦

遙遙領先！雖然在某些方面有調侃意味，但華為在中國摺疊手機市場中的表現還真完全配得上這四個字。根據 IDC 最新的報告，華為一家公司在 2025 上半年吞下了整個中國摺機市場足足 75% 的份額。而且自 2019 年推出首款摺機 Mate X 以來，華為該類別產品的累計出貨量已突破 1,000 萬部，是第一家獲得如此成績的國產廠商。

IDC

實際上在去年同時期，華為摺機的市佔率已經超過了一半，沒想到一年之後增長還是如此迅猛。除了華為以外，Honor 和 OPPO 分別以 8.4% 和 6.1% 的份額位列第二和第三。四、五名的位置則是小米和 vivo，兩者和其他品牌（主要就是 Samsung）的市佔率都在 3% 到 4% 之間。從這份報告中多少可以看出，中國越來越多手機品牌開始在摺機業務上改用保守策略的原因。如果華為持續保持強勢，那別家的摺機產品線可能更多會變成為存在而存在呢。

