遠百生活圈新案 信義房屋：帶旺中古屋熱度
[NOWnews今日新聞] 竹北大陸建設新案接待中心興建中，再度掀起在地房市話題。大陸建設插旗於遠百旁工程用地，規劃集合式住宅大樓，市場預期此案開價有機會挑戰甚至站穩每坪百萬元，成為竹北住宅新高價指標。信義房屋專家指出，該案基地原為全國加油站，目前已完成整地並申請建照，最快明年有望正式推案。
信義房屋竹北台大店專案經理羅濟岑表示，該案屬於區段罕見的大型純住宅案，由於土地取得成本高，加上近期營造成本持續墊高，預估中低樓層開價可能落在每坪9字頭，高樓層則有機會突破百萬元，刷新竹北房市紀錄。
信義房屋竹二區協理陳世光進一步分析，遠百生活圈是竹北二期最成熟的商業核心，生活機能較高鐵特區成熟，不僅擁有遠百百貨、喜來登飯店、享平方影城，周邊還有全聯、各式餐飲與市場，距離高鐵車程僅約10分鐘，南北向國道入口更在1分鐘內，交通便利性與生活機能兼具，成為高資產族群高度關注的區段。
此外，周邊還有其他多家品牌建商積極布局，包括昌益建設「昌益御邸」、竹風建設「Qmax」、富宇建設「森之樹」等，部分建案已進入完銷或下鷹架階段，顯示市場熱度不減。羅濟岑指出，豐邑建設「豐采520」更結合百貨商場，未來將與遠百形成雙核心商圈，進一步強化區域吸引力。
新案話題也帶動中古屋市場關注。遠百周邊社區屋齡多落在20年左右，去年房市熱絡時，部分社區成交單價突破6字頭，目前行情約每坪50萬元上下，總價約2,000萬元即可入手正三房產品，對預算有限但重視地段的自住族而言，頗具CP值。羅濟岑指出，竹科客群偏好新屋，但若願意投入100至200萬元裝潢費，老屋也能翻新至高品質，成為不少小家庭的選擇。
至於推薦社區，「寶佳桂冠」因格局方正、採光佳且屬成功國中學區，頗受家長青睞；「竹北101」、「臻愛香榭」等社區，離遠百僅5分鐘步行距離，規劃三至四房產品，部分社區也有兩房產品，適合小家庭或換屋族群。
羅濟岑說，雖然新竹整體公共運輸不如雙北密集，但遠百生活圈屬於竹北少數交通機能最完整的區域之一，不僅有公車站牌與遠百接駁車服務，對不開車族群與長輩相當友善，加上未來輕軌題材持續發酵，區段長期發展潛力受市場看好。
陳世光建議，若預算充裕、追求核心地段，可關注即將登場的新案；若希望兼顧機能與價格，中古屋仍是不錯選擇，尤其在議價空間逐漸浮現的市場氛圍下，買方不妨積極出價，搶先卡位竹北最熱生活圈。
