遭噁男鎖門硬上！她竟接受交往原因超傻眼

▲三立前副總龔美富之子龔益霆，遭爆涉嫌下藥性侵江祖平，對此「情色教主」雪碧（方祺媛） 也在臉書發文透露曾遭霸王硬上弓，一度患上斯德哥爾摩症候群，憤怒表示：「女生不願意，這就是性侵」。（圖／翻攝自IG @sprite0719ss）

[NOWnews今日新聞] 女星江祖平近日爆料三立前副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵，消息一出震驚社會，相關話題也在網路上持續延燒。對此有「情色教主」之稱的雪碧（方祺媛） 也在臉書發文，藉由此事自揭過往遭霸王硬上弓，憤怒表示：「女生不願意，這就是性侵！」

江祖平揭三立副總兒性侵！雪碧發文嘆真的都會遇到這種事情

江祖平8月以匿名方式，踢爆自己遭三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵，並提出性侵告訴，坦言受害者不只一位。對此雪碧也在昨日（7日）發文表示，女生真的都會遇到這種事情，是礙於發聲跟不發聲，更透露自己慘遭性侵的往事

男生病邀來家照顧 不料竟遭強壓硬上

雪碧坦言，過去曾遇過幾名男子追求，對方會以「去家裡聽鋼琴、看裝潢、陪他喝一杯」等理由邀約，等自己一進家門，就趁機鎖門、亂親甚至強行侵犯，她表示當時對方無視她的拒絕與掙扎，仗著男生力氣大壓制，最終慘遭得逞。雪碧發文痛斥：「女生說不要就是要，這是什麼鳥心態？不要還會用踢的嗎？」

慘患斯德哥爾摩症候群 痛斥女生不願意就是性侵

事後她迫於無奈選擇答應對方追求，甚至一度患上「斯德哥爾摩症候群」，對加害者產生情感，幸好最終清醒選擇分手。雪碧強調：「女生去你家，不代表就要接受你的追求；霸王硬上弓，女生不願意，這就是性侵！」

雪碧發文全文

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



