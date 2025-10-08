遭川普政府起訴 前FBI局長柯米出庭做無罪答辯

（法新社維吉尼亞州亞歷山卓8日電） 前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天在法庭上拒絕認罪。他上月遭司法部起訴，全案被視為美國前總統川普升級對政敵報復。

現年64歲、長期公開批評川普的柯米，上月被大陪審團以對國會作不實陳述及妨害國會程序兩項罪名起訴。

柯米的律師費茲傑羅（Patrick Fitzgerald）在維吉尼亞州亞歷山卓由聯邦地院法官納馬諾夫（Michael Nachmanoff）承審的庭訊中，代表柯米做無罪答辯。

廣告 廣告

費茲傑羅也表示，他將聲請駁回案件，理由是檢方選擇性起訴且帶有報復性質。

柯米在庭上簡短發言，當法官詢問是否理解指控內容時，他回答：「我明白，法官大人。」

法官排定明年1月5日進入實質審理。

本案源於柯米2020年在參議院司法委員會就他主導的「俄羅斯是否干預2016年美國總統大選」調查所作的聽證證詞。

檢方指他否認曾允許FBI人員匿名向新聞界透露訊息，是不實陳述。

若被判有罪，柯米最高可判刑5年。