遭川普看不起 委內瑞拉馬查多赴美見對方

（法新社華盛頓15日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天赴美與美國總統川普會面。儘管川普一面將她邊緣化，一面又公然覬覦她的諾貝爾和平獎，白宮仍稱這是場「正面」的會談。

美國1月3日入侵並推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普表示馬查多未獲委國人民支持，反而去支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任委國臨時總統。

為保持與川普的良好關係，58歲的馬查多甚至提出要與川普分享她的諾貝爾獎；川普也暗示兩人會面時，馬查多可能會將這個獎獻給他。

會議結束後，長年致力於終結馬杜洛統治的馬查多，在白宮外與歡欣鼓舞的支持者見面。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，這是自美國1月3日發動軍事行動、成功俘獲馬杜洛以來，川普與馬查多首次會面，川普「一直很期待」與馬查多共進午餐。

李威特在會前告訴記者，川普預期將與對方進行一場良好且正面的對話，「將與她討論委內瑞拉國內的實際情況，以及目前正在發生的事。她確實是許多委內瑞拉人民非凡且勇敢的聲音」；然而這次會面並無媒體依慣例旁聽。