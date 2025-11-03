遭批處理致命水災不當 西班牙瓦倫西亞自治區主席請辭

（法新社瓦倫西亞3日電） 西班牙瓦倫西亞自治區一年多前淹大水，是西班牙國內數十年來最致命的天災，自治區主席馬松（Carlos Mazon）受到外界嚴厲批評，今天宣布請辭。

馬松在一場電視轉播的講話中表示，「現實情況是，如今我已成為所有批評、喧囂、仇恨與緊張情緒的焦點」，「我無法再這樣下去了」。

馬松因處理2024年10月29日那場導致230多人罹難的災難遭受強烈批評，他之前一直不理外界要求他下台的呼聲。

馬松上週抵達瓦倫西亞市（Valencia）的罹難者追悼儀式時，受害者家屬朝著他大喊「殺人凶手」、「懦夫」和「滾出去」等口號。

在西班牙實行的分權制度下，馬松領導的自治區政府負責主導緊急應變。

災害當天，當局是在部分地區已經開始淹水後，才透過手機向居民發出警報。