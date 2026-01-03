遭控可將未成年者照片脫衣 Grok再陷爭議

（法新社舊金山2日電） 馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧（AI）模型Grok方面今天表示，他們正在緊急修復漏洞。有用戶指控，Grok會將兒童或女性的照片轉換成帶有羶色圖片。

Grok在X上發文：「我們已發現安全防護出現漏洞，正緊急修復。兒少性剝削相關素材屬違禁項目。」

自去年12月底Grok推出「編輯圖片」功能後，類似的投訴陸續出現在X平台。

根據投訴，這個功能允許用戶在平台上修改任何圖片，部分用戶選擇將圖片中女性或兒童的衣物全部或部分移除。

印度媒體報導，當地政府官員要求X公司儘速說明已採取哪些措施，以移除Grok所生成、未經當事人同意的「猥褻、裸體、不雅及性暗示內容」。

同時，巴黎的檢察官辦公室也擴大對X的調查，新增指控指稱Grok被用於製造及傳播兒童色情內容。

法國就X的最初調查於去年7月展開，原因是有報導指社群平台演算法遭操縱，可能涉及外國勢力干預。

近幾個月來，Grok因多次生成具爭議性的言論受到批評，內容從加薩戰爭、印巴衝突，甚至包括反猶發言，以及散布有關澳洲致命槍擊案的不實資訊。