遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥

（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。阿里巴巴發聲明指報導「完全虛假」，中國駐華盛頓大使館指會嚴厲打擊一切形式的網攻。

這份白宮國家安全備忘錄包含已解密的「最高機密」情報，內容顯示阿里巴巴如何向解放軍提供相關支援，而白宮認為這已對美國安全構成威脅。

阿里巴巴發聲明表示，「文章中的主張及含沙射影，完全虛假」，又指「我們質疑這篇匿名洩密報導背後的動機，『金融時報』承認他們無法證實。這場惡意公關操作顯然出自別有用心之人之手，目的在於破壞川普總統最近與中國達成的貿易協議。」

中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。使館發言人劉鵬宇在聲明中說：「美方在沒有確鑿證據的情況下，草率下結論，對中國進行毫無根據的指責。這是極其不負責任的，完全是歪曲事實。中方對此堅決反對。」