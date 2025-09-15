遭揭提前處理食材 西貝叫停開放參觀廚房

【on.cc東網專訊】內地網紅羅永浩日前公開投訴連鎖餐飲集團「西貝」以預製菜奉客，西貝始創人賈國龍則堅稱旗下門店沒有一道是預製菜，還開放後廚讓社會人士參觀。惟開放參觀後廚僅維持兩天，西貝周日（14日）決定暫停活動，原因是為保障後廚的食品安全標準及門店的正常經營。賈國龍曾稱，預計此次風波將令全國門店日營業額減少200萬至300萬人民幣（約220萬至330萬港元）。

西貝宣布向全社會開放西貝後廚餐館，多家媒體和消費者申請參觀，但在參觀期間發現西貝後廚存在多款提前預處理的食材。有內媒注意到西貝北京環球貿易店多種保質期較長、尚未烹飪的冷凍製品，包括保質期達兩年的西蘭花（兒童餐中的配菜）、保質期18個月的海鱸魚，以及保質期9個月的手工戧面饅頭。此外，後廚中也存放着牛大骨等現製食材。

廣告 廣告

有消息稱，西貝周日在內部平台發布通知稱，決定暫停門店後廚的參觀活動。內媒同日獲北京、上海、廣州部分西貝門店確認，從當天開始暫停參觀活動。賈國龍上周六（13日）在行業群組發文承認，自己「應對方式有錯，改」。原以為事件告一段落，但有媒體報道，賈國龍的發文還有下半部，內容指摘「羅永浩是網絡黑嘴，是網絡黑社會」。羅永浩周日直播時，詢問法律界朋友可否就其言論提訴，又斥對方「完全不可救藥」。內地官媒也發表評論，強調關於預製菜資訊需更透明，讓消費者主動選擇。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】