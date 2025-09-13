南韓「Newtro」風潮 帶動柯達、Fila翻生
遭爆主動示好鈴木亮平！永野芽郁又傳不倫戀
[NOWnews今日新聞] 日本女星永野芽郁接連被爆出與田中圭不倫戀，以及介入坂口健太郎與化妝師女友的感情後形象大跌，就連社群也因湧入大批謾罵，而把留言功能關閉。不料近日又有網友發文猜測，永野芽郁跟已婚男星鈴木亮平拍電影時，互動過於親密。對此，當時兩人合作的電影《俺物語！！》編劇野木亞紀子，在X發文為兩人澄清。
近日在X上有網友指出永野芽郁在2015年與鈴木亮平拍攝《俺物語！！》時，互動過於親密，甚至傳出女方主動示好的謠言，火速引發討論。而該片編劇野木亞紀子看到後，出面澄清在拍攝期間，鈴木亮平每晚都在健身，「他在拍完《天皇的御廚》後要迅速增重30公斤，為了拍需要秀腹肌的柔道戲，他必須保持良好的身形」，並透露當時永野芽郁才國中要上學，所以很少坐新幹線往返仙台，也就是拍攝場地。
10年前就發文讚鈴木亮平每晚運動 野木亞紀子直呼：我很敬佩他
除了發文澄清外，野木亞紀子也翻出10年前的發文，當時貼文內就透露鈴木亮平每晚拍完戲，都騎著自行車到當地健身房運動，健身房關門後，也會到附近公園訓練。野木亞紀子大讚對方很快就練出了健美體魄，「他在拍攝後半段的柔道戲中，展現了結實的腹肌」。
不是緋聞男女主角！日媒曝野木亞紀子發聲原因
而根據日媒《東京體育報》報導，對於這次出來為緋聞澄清的不是男女主角，而是第三者野木亞紀子的情況非常罕見，曾與野木亞紀子工作的人直呼「可以理解為什麼想否認」，並透露原因，表示鈴木亮平是想扮演將日本帶領至光明的首相等政治人物，若出現不倫緋聞，就會失去說服力，接著強調「從沒看過他在深夜和合作的女演員單獨待在一起」。
鈴木亮平是知名愛妻人士 婚後育有一女
鈴木亮平今年42歲，他早在2011年就與圈外女友結婚，並誕下一名女兒。而鈴木亮平也是演藝圈內出了名的愛妻人士，因此突然傳出不倫，也讓許多人都非常不解。
資料來源：野木亞紀子X
更多 NOWnews 今日新聞 報導
