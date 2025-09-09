遭爆已分手9個月！鹿晗疑與關曉彤8年情斷

熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
[NOWnews今日新聞] 中國男星鹿晗於2017年高調認愛關曉彤，但不料近期兩人屢傳分手，雖然雙方都未做出回應，但依然猜測不斷。而近日，中國娛樂記者劉大錘突然在直播中爆料，鹿晗與關曉彤已在去年12月分手，他也曝光兩人斬斷8年情的原因是對未來規劃及努力方向不同，就連共同持股的公司，也已完成股權分割。
中國娛樂記者劉大錘近日在直播爆料鹿晗與關曉彤已在去年12月分手，也就是鹿晗於北京開唱，關曉彤新劇殺青的時候，結束長達8年的戀情。同時，兩人共同持股的「同心韓義」公司，也在去年12月完成股權分割，徹底解除關聯。
鹿晗與關曉彤再被爆分手 網友狂搜分手證據
消息曝光後，網友也開始展開柯南模式，找尋兩人分手的蛛絲馬跡，據悉，雙方每年生日兩人都會準時在微博發祝福文，但今年沒有準時祝福，而且從去年底開始，鹿晗與關曉彤就沒有在社群上互動或同框。因此，本月17日關曉彤生日，網友也表示會密切觀察鹿晗是否會送上祝福。
鹿晗3秒摘戒指畫面衝上熱搜 再被猜戀情出現變化
除此之外，鹿晗在7月演唱會上演唱《超級冠軍》時，忽然將右手戒指迅速摘下，雖然整個動作不到3秒，卻被眼尖粉絲截圖放大分析，不少網友將這舉動解讀為是象徵情變的暗示，認為他或許正藉舞台行為傳遞個人狀態，引起關曉彤粉絲與網友的瘋狂揣測。
不只鹿晗，關曉彤也在去年11月時，被拍到獨自就醫，而且沒有帶情侶對戒，之後鹿晗更是於直播中情緒失控，還被拍到喝醉酒的模樣等，都被說是兩人情變的徵兆。
