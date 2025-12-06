遭爆料曾涉偷竊性侵！趙震雄宣布引退 結束21年演員生涯

韓劇《Signal》的49歲男星趙震雄昨日被爆未成年時曾多次犯罪，爆料者指他十多歲時曾是流氓，經常霸凌同學，高中時期更聯同友人偷車，更曾企圖在車內性侵女子。後來他被判以青少年保護處分，被送進感化院，報道又指他入行後曾涉酒駕及毆打他人而遭立案。

經紀公司隨後證實認錯道歉。爭議不斷的趙震雄今日再度道歉：「因為我過去不光彩的事，讓信任並支持我的所有人失望，在此深切低頭致歉。我會虛心接受所有批評，從今天起中斷所有活動，並且在演員之路劃上句號。我認為這是我對過去犯錯應負的責任。今後我將全力反省，努力讓自己作為一個人重新站起來。再次向大家道歉，感謝所有曾愛護並尊敬我的人。對不起」宣告結束21年演員生涯，震驚演藝界。而趙震雄原本正拍攝的《Signal》第2季恐怕大受影響。

