遭爆自稱有納粹傾向 川普提名特別辦主任人選退出
（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普提名出任政府監察機構負責人的殷格拉西亞（Paul Ingrassia）今天宣布退出提名，原因是媒體揭露他曾自稱有「納粹傾向」，引發兩黨譴責。
30歲的律師殷格拉西亞獲川普提名，原準備出任「特別檢察官辦公室」（Office of Special Counsel）主任，但近來接連被揭發曾發送含有種族歧視內容的簡訊，引發共和黨與民主黨批評。
他在社群媒體平台X上表示：「我將退出原訂23日舉行的參議院國土安全暨政府事務委員會（HSGAC）提名聽證，因為目前我沒有足夠的共和黨支持票。」
美國政媒Politico日前報導，殷格拉西亞在2024年1月的群組簡訊中自稱有「納粹傾向」，並主張廢除金恩博士（Martin Luther King Jr.）紀念日。
他據稱寫說：「金恩博士是1960年代的佛洛伊德（George Floyd），他的『假期』應該被取消，丟進第七層地獄。」
對此，殷格拉西亞的律師帕爾齊克（Andrew Paltzik）未證實簡訊真偽，但表示這些訊息被「斷章取義」，原意是「自嘲和諷刺幽默」。
特別檢察官辦公室是一個獨立機構，負責保障聯邦公務員權益，並保護聯邦政府告密者免遭報復。
殷格拉西亞是近期又一位退出川普提名的人選。
上個月，白宮撤銷勞工統計局（Bureau of Statistics）局長人選安東尼（E.J. Antoni）提名，此前川普因對就業數據不滿而開除這位前任局長。（編譯：徐睿承）
