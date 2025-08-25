天文台料低壓區本週中入南海
遭粉絲強摟對嘴親 YOUNITE恩湖受害現場曝
[NOWnews今日新聞] 男團YOUNITE是由BRANDNEW MUSIC在2022年推出的新生代團體，近日團體前往巴西表演，沒想到成員恩湖居然被當地粉絲摟著肩膀嘴對嘴強吻，雖然當下他快速的躲開，該名粉絲也被保鑣給制止，不過相關畫面依然全被拍下來，使其他粉絲氣得怒罵「這是性騷擾」。
YOUNITE參加活動 成員恩湖被粉絲強吻
YOUNITE日前到巴西參加「第18屆韓國文化之日」活動，表演結束的下班路上，一名女粉絲突破重重人牆衝到隊伍最前方，並在成員恩湖經過自己面前時，攬過對方的肩膀試圖嘴對嘴強吻對方，雖然當下恩湖超快速撇開頭躲開，不過現場影片依然在社群中延燒，引起其他粉絲怒火。
主辦出面道歉也沒用 受害者本人說話了
事發過後，巴西當地的主辦單位也發道歉文緩頰，「對於粉絲在活動中試圖強吻藝人的舉動感到遺憾，我們絕不會容許任何性騷擾事件發生。」雖然主辦道歉了，但粉絲的怒火已經被熊熊點燃無法撲滅。
對此YOUNITE的經紀公司BRANDNEW MUSIC，在23日發聲明呼籲：「為了維護藝人以及粉絲的安全，希望大家在參加行程時可以保持安全距離。」恩湖也親自出面回應，表示自己完全沒問題：「雖然當下很慌張，不過用過人的反射神經躲過了，我沒事的。」受害者本人出面報平安，才稍微平息了大家的怒火。
資料來源：YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
