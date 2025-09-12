遭美國拘留韓國勞工 搭乘包機返抵仁川機場

（法新社首爾12日電） 根據法新社記者目擊報導，一架包機今天降落在韓國仁川國際機場，機上載有數百名上週在美國移民突襲行動中被拘留的韓國勞工。

美國移民暨海關執法局（ICE）上週在美國喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠，以從事與簽證種類不符的活動為由，拘留包括317名韓國勞工在內的475人。

被拘留人員昨天獲釋，其中316名韓國勞工乘包機回國，另外1人選擇留在美國。

這班由大韓航空派遣的波音747-8I班機，機上載有逾310名韓國公民，自美國亞特蘭大起飛，降落在韓國主要門戶仁川國際機場。

1名外交部官員今天在包機抵達前，接受法新社訪問時說：「亞特蘭大一切進行順利。」他還說：「班機按計畫載著規劃人數的乘客準時出發。」

機場現場有1名年長男子舉牌抗議ICE的突襲，標語上寫道：「叫我們投資，結果卻抓人！這就是你們對待盟友的方式嗎？」

總統李在明稱這次突襲「令人困惑」，並指出此事可能對未來投資產生寒蟬效應。

現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）說，勞工短缺將導致工程延宕。