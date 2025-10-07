遭親姊騙光2億！62歲范怡文近況曝

▲62歲范怡文有「玉女歌手」的稱號，她曾創立服裝品牌，但慘遭親姊騙光2億而欠下巨額債務。而近日她發新曲〈美好時光〉，竟在中秋前夕意外登香港最高地標建築「環球貿易廣場ICC」，讓她超驚喜。（圖／范怡文IG@cocofang0827）

[NOWnews今日新聞] 62歲歌手范怡文有「玉女歌手」之稱，在22歲出道後，於24歲時創服裝品牌，巔峰時期開了近200多家店、資本額超過2億，不料在2006年遭親姊姊背叛、奪走經營權，一夕之間欠下巨額債務，好不容易還完後，身家直接歸零。而近日，她推出新單曲〈美好時光〉，不只奪下冠軍，還意外登上香港最高地標建築。

范怡文出道40年，近日推出新單曲〈美好時光〉，直接奪下「BEST好歌榜」冠軍，這也是她出道以來首支冠軍歌曲。而不只拿下好成績，中秋前夕時，香港最高地標建築「環球貿易廣場ICC」為慶中秋，夜間燈幕上正巧寫著「美好時光」，讓歌迷直呼太巧合，就像是香港也在為她新歌應援，范怡文得知後也開心表示「今年最好的中秋禮物」。

▲范怡文新曲〈美好時光〉意外登香港最高地標建築「環球貿易廣場ICC」。（圖／范怡文IG@cocofang0827）

范怡文即將開唱 積極健身力求最佳狀態

而范怡文即將在明年初舉行演唱會，為了以更好的狀態與粉絲見面，范怡文也在近日開始提高運動強度，積極健身訓練。除此之外，她也自信讓粉絲期待演唱會內容，表示自己非常興奮，希望歌迷都可以到場支持，共度這個美好時光。

范怡文3歲立志當歌手 曾發行多首金曲

范怡文在1985年以與張清芳合唱的〈這些日子以來〉走入大眾視線，該首歌曲還在當時成為當時台灣各大餐廳、PUB、卡拉OK的熱門金曲。從3歲就立志當歌手的她，在1986年正式發行自己的首張專輯《夜那樣深》，並在5年內就發行7張專輯。

出道後沒多久，范怡文創立服裝品牌，但卻遭親姊姊背叛而負債累累，在結束長達8年官司後，范怡文回到台灣重新出發，2011年跟兩位好友組成「Woman Woman」女子合唱團出專輯，2013年為陪女兒到洛杉磯念書，而住在當地4年。之後於2019年舉辦「獻給您的歌」演唱會，宣告復出，積極回歸歌手事業後，近日推出的新單曲〈美好時光〉再創佳績。

