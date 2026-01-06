遭警放蛇揭駕白牌車 「高德」司機認罪判緩刑、罰款及停牌

2025 年 9 月，警員「放蛇」透過應用程式「高德」召車，揭發 61 歲男子駕駛「白牌車」。被告周一（5 日）在東區裁判法院承認無牌取酬載客、沒有第三者保險兩罪，主任裁判官張志偉判監禁兩周、緩刑 18 個月，以及罰款 3,000 元、停牌 12 個月。

被控無領出租汽車許可證

被告李唯毅（61 歲，報稱侍應），被控「沒有領有生效的出租汽車許可證而作出租或取酬載客用途」、「沒有第三者保險而使用汽車」兩罪，指他於 2025 年 9 月 3 日，在筲箕灣東大街 11 號外駕駛一輛私家車，以作出租或取酬載客用途，而該車輛並沒有領有生效的出租汽車許可證。

另罪指，李同日同地在道路上使用一輛私家車，而當時就他對該車輛的使用，沒有備有一份有效和符合汽車保險（第三者保險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

案情：警員放蛇以「高德」召車

案情指，兩名便衣警在案發當日「放蛇」，以應用程式「高德」預約車輛，從筲箕灣東大街前往跑馬地。兩人在上午 9 時 45 分登上被告的車輛，15 分鐘後下車，車資為 103.8 元。被告隨即被捕，稱「我冇嘢講」。

警方將手機內的預約畫面截圖，被告警誡下認罪。運輸署確認，被告沒有「出租汽車許可證」；保險公司亦確認，涉案車輛用於接客取酬時，不會受到保險。

ESCC2656/2025