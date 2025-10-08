衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
遭銀行追討4000萬！魏德聖再爆債務問題
[NOWnews今日新聞] 56歲導演魏德聖曾執導《海角七號》、《賽德克．巴萊》等強檔國片，但沒想今（8）日再度爆出債務問題。據悉，他前年才與中影董事長郭台強因4500萬的債務對簿公堂，資產還一度遭查封，不過兩人已在去年8月和解。不料今日又遭爆在3月被彰化銀行追債4000萬！而對此他所屬的果子電影出面表示是去年的貸款逾期未繳，並透露已協商處裡完成。《NOWNEWS今日新聞》稍早致電詢問，截稿前暫未獲得回應。
魏德聖再度陷入債務問題，據《鏡週刊》報導，魏德聖於今年3月遭彰化銀行追討4000萬債務，根據台北地方法院公開裁判的資料顯示，魏德聖這次的債務來自名下公司「米倉影業股份有限公司」，債權人彰化銀行提出支付命令後，法院因此裁定該公司與魏德聖需連帶清償3898萬4233元，以及利息、違約金與500元的程序費。而據《中廣新聞網》報導指出，果子電影得知爭議後表示事情已解決，該債務是去年貸款逾期未繳，已與銀行協商處理完。
魏德聖曾與郭台強陷金錢糾紛 遭控積欠4500萬元
導演魏德聖和中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強2010年曾合作製作電影《賽德克．巴萊》，但在2023年，郭台強控訴魏德聖及公司果子電影積欠4500萬元未還，並向台北地院聲請強制執行。魏德聖兩度抗告均遭駁回，讓他資產一度收到查封命令，之後兩人於2024年8月以文件時間久遠，誤會一場的原因和解，魏德聖才得以保住資產。
魏德聖被封為「國片之光」 《海角七号》至今仍是經典
魏德聖早在成名前，就因翻閱到一本由邱若龍著作的《霧社事件》（現名為《漫畫·巴萊》），而想拍攝《賽德克．巴萊》，他在2003年先以《賽德克》試拍片初試啼聲，但因知名度不高，所以沒能籌到資金，直到2008年接拍他的成名作《海角七號》。
《海角七號》在上映當時橫掃全台票房，截至2023年，台灣的國片票房仍由《海角七號》的5.3億元稱霸。《海角七號》獲得大成功後，魏德聖在2011年以超高成本拍攝《賽德克·巴萊》，全球票房高達8.8億元，台灣票房就貢獻8.1億元，接連的成功，也讓他獲得「國片之光」的稱號。
