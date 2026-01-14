遭5萬隻鳥擊後墜毀！南韓濟州航空空難前黑盒對話事隔一年後曝光

航空安全再次引起全球關注。南韓濟州航空於2024年12月30日發生嚴重空難，釀成179人遇難。事隔一年，南韓當局近日公開黑盒錄音，揭示客機在墜毀前最後75秒曾遭遇多達5萬隻鳥類集體撞擊的恐怖瞬間。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

南韓濟州航空於2024年12月30日發生嚴重空難，釀成179人遇難。（圖片來源：Getty Images）

務安機場驚天火球背景

2024年12月30日，南韓濟州航空一架波音737客機準備於務安國際機場降落。原本平穩的航程，卻在降落前夕演變成慘劇。客機最終以機腹著地，猛烈撞向機場外圍的混凝土牆後爆炸起火。這場災難導致機上179人罹難，僅得2名機組人員奇蹟生還。這宗事故不僅震驚南韓社會，亦令國際民航界重新審視機場周邊的生態環境管理。

濟州航空空難事隔一年，南韓當局近日公開黑盒錄音。（圖片來源：Getty Images）

黑盒錄音揭示絕望瞬間

時隔一年，南韓國會議員公布了最新的事故調查資料，當中最受關注的是時長約75秒的黑盒錄音。錄音顯示，2024年12月30日上午8時58分11秒，副機長突然驚呼「有鳥！」，並回報下方有密密麻麻的鳥群。機長隨即判斷「這樣不行」，並於上午8時58分20秒宣佈「Go around（重飛）」。

可惜僅僅6秒後，黑盒便錄到飛機與鳥群撞擊的巨大響聲。機組人員於上午8時58分35秒宣告「Severe damage（嚴重受損）」，隨即進行緊急處置並切換至手動模式關閉引擎。上午8時58分50秒，飛行資料紀錄器停止運作，客機在發出「May day」訊號後，最終於上午9時2分撞上設施爆炸，錄音戛然而止。

錄音顯示，2024年12月30日上午8時58分11秒，副機長突然驚呼「有鳥！」，並回報下方有密密麻麻的鳥群。（圖片來源：Getty Images）

空難報告總結致命誘因

調查報告指出，導致這場悲劇的原因除了突發的鳥擊外，更揭示了機場管理的嚴重缺失。當時務安機場僅得1名專責人員負責鳥類管理，且相關飛行情報刊物完全未提及該區有大量巴鴨群聚的資訊，令機組人員猝不及防。

更令人遺憾的是，模擬結果顯示，如果現場沒有那道混凝土牆，客機以機腹著陸後預計滑行約770米便會停止。報告直指若非撞上牆壁爆炸，機上乘客原本有望全數生還。這場空難反映了機場硬體設計與生態預警系統的漏洞，亦成為全球旅遊交通安全的重要警示。

報告直指若非撞上牆壁爆炸，機上乘客原本有望全數生還。（圖片來源：Getty Images）

這場空難反映了機場硬體設計與生態預警系統的漏洞，亦成為全球旅遊交通安全的重要警示。（圖片來源：Getty Images）

更多相關文章：

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等

東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等