水潤遮瑕推薦Top5乾敏肌請收藏！不怕卡紋乾裂：開架日牌EXCEL、Hourglass長期好評

冬季上妝最令人沮喪的，莫過於遮瑕後卻出現乾裂、浮粉、卡紋...破壞精心打造的妝容，現在為您精選5款保濕型遮瑕產品，讓您在乾冷季節依然能輕鬆擁有完美無瑕的底妝！
水潤遮瑕推薦1. 平價開架首選：EXCEL無重絲滑三色遮瑕霜 ¥1,800（約HK$90）
這款三色遮瑕盤包含深膚色、橘膚色與淺膚色，可單獨使用或混合調配。質地輕薄水潤，添加荷荷芭籽油、橄欖果油與夏威夷果籽油三種植物美容油，在遮瑕同時提供保養效果。內附雙頭刷具能精準遮蓋黑眼圈、斑點等局部瑕疵。性價比極高，尤其適合學生黨及剛開始學習遮瑕的新手使用！
水潤遮瑕推薦2. 日系精緻妝容：ADDICTION柔色完美盤 ¥4,950 （約HK$247）
這款多功能彩妝盤結合遮瑕與修容功能，柔和的色調能與肌膚自然融合。質地輕柔如乳霜般延展，可創造自然的陰影與立體感。一盤即能滿足多種妝容需求，適合追求精緻完妝效果的你！
水潤遮瑕推薦3. 水潤全效遮瑕：tarte Shape Tape™ Creamy遮瑕液 HK$260
這款在多國也在暢銷排行榜上的遮瑕液，專為乾燥肌膚而設，水潤及遮瑕度亦極高！特殊的配方能平滑肌膚紋理避免卡粉，且長效持妝16小時不易脫落。最方便的是斜面刷頭非常實用，上妝快又均勻，讓你每天也能極速無痛化好靚妝出門！
tarte Shape Tape™ Ultra Creamy Concealer $260
水潤遮瑕推薦4. 長效持久保濕：Fenty Beauty水潤長效遮瑕液 HK$248
這款遮瑕液是Fenty Beauty的低調好物之一，提供多達50種色號選擇，有效遮蓋黑眼圈與浮腫，能打造如第二層肌膚般的自然妝感！保濕配方能持續12小時水潤，更具有抗汗水與抗濕氣特性，適合香港變幻莫測的天氣。
Fenty Beauty We’re Even持久修護遮瑕霜 $248
水潤遮瑕推薦5. 精準修飾修護：HOURGLASS無瑕遮瑕液 HK$320
液態配方內含微球狀粉體可填補細紋，使妝感更平滑，能有效遮蓋黑眼圈、斑點與色素沉澱等問題。特殊設計的彈性刷頭能貼合臉部輪廓，精準遮蓋局部瑕疵，有預算的話必衝！
Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer $340
