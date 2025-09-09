優才書院教員北上教學照片曝光
遮瑕推薦｜Make Up For Ever新「雙頭掃頭」粉底遮瑕霜Threads大熱！出街補妝一支方便上妝兼暈開
近期Threads有好多美妝品推薦都好吸引，當中Make Up For Ever新出的HD SKIN雙效粉底遮瑕霜也成為討論妝品之一，其雙頭掃頭設計很特別，在遮瑕頂部再設有一個大掃頭，塗上了遮瑕就可以轉向掃頭那邊，將遮瑕均勻暈開，很方便又做到品牌出名的高度遮瑕效果，難怪很多美妝迷試過都覺得方便又不錯。
Make Up For Ever的遮瑕一向都深得美妝達人甚至化妝師的熱愛，在HD SKIN高清系列，現在有新成員，HD SKIN雙效粉底遮瑕霜，是可以用來做遮瑕同時都做到底霜的多用途遮瑕。成為話題在於其獨特雙頭掃頭設計，可以上完遮瑕，用同一支就有掃可以將遮瑕暈開，幫助大家又可以帶少一支遮瑕掃，出街補妝很方便。
這支多用途「Foundcealer」，一支解決全面遮瑕與底妝需求，快速修飾膚色不均、暗瘡印、泛紅等瑕疵。同時都加入了護膚成份，如有助改善暗沉與均勻膚色的菸鹼醯胺，還有保濕的透明質酸、幫助升肌膚光澤的紅石榴萃取液。
HD SKIN雙效粉底遮瑕霜有14款顏色，由淺至深一應俱全，涵蓋亞洲膚色（包括偏黃、偏黃及中性色調），照顧不同膚色需求。用了遮瑕霜，隨後用品牌的高清柔肌空氣蜜粉餅，幫助化柔焦細毛孔肌膚妝容。遮瑕霜現在已經上架了，各位想要入手多用途粉底遮瑕霜，可以去試試看！
