女學生Ella在開學日一句「遲都遲了」說話在網上爆紅。(有線新聞截圖)

新學年剛剛開始，有傳媒在鑽石山蒲崗村道學校村進行街訪時，意外拍攝到一名遲到女學生Ella。面對記者採訪，她從容不迫地回應：「唔緊要啦，遲咗反正都」。這段短片迅速在社交平台瘋傳，引發網民熱烈討論。許多網民認為這位女學生氣質出眾，加上她「遲咗都遲咗」的金句，令人聯想起內地紅姐名言「來都來了」，讓Ella瞬間在網絡上爆紅。

網民讚有氣質 似「女版楊明」

多數網民認為Ella外形亮眼，極具明星潛質，紛紛留言表示：「有啲似王菲嘅氣質」、「似蔣雅文」、「個樣有啲似楊明」、「女版楊明」。更有不少人直言：「可以選港姐」、「淡定得嚟又靚，可以做冠軍」，對她的外貌與氣質給予高度評價。

學校背景起底 每年學費7萬

儘管Ella的社交帳號尚未被公開，但她身穿的校服已被眼尖網民認出來自「國際基督教優質音樂中學暨小學(ICQM)」。這所位於鑽石山的私立學校創立於2003年，是全港首間一條龍音樂中小學，主打基督教教育與系統化音樂訓練。據了解，中學部每年學費約為7萬港元。值得一提的是，TVB選秀節目《聲夢傳奇》學員詹天文(Windy)也是ICQM的畢業生。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/-遲都遲了-仙氣女學生爆紅-就讀學校背景學費曝光-網上熱話/595551?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral