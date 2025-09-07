選委會界別分組補選結束投票 截至五時投票率近97%

【Now新聞台】選委會界別分組補選已經結束投票，截至下午5時，有3510名選民投票，投票率近97%。選管會主席陸啟康指，即使塔巴即將襲港，相信點票仍會順利完成。

在銅鑼灣中央圖書館票站，早上陸續有選民到場投票，政制及內地事務局局長曾國衞到場視察。

這次補選28名候選人競逐6個界別共21個席位，投票時間由上午9時至下午6時。有選民指會視乎參選人過去在界別的工作，決定投票意向。

徐先生：「我們大家都是愛國愛港，我們會衡量他為我們界別服務時間及是否見到有成效，我們會通過這些方面鑒定。」

劉女士：「為地區、市民做實在工作，或為普通居民發聲，做些實事。」

民政及青年事務局局長麥美娟亦到荃灣蕙荃體育館票站巡視。

全港有5個票站及一個設於警署的專用票站，3600多名合資格投票人可帶同身份證到獲編配的票站投票。

觀塘區前區議員葉興國：「大約幾分鐘已完成整個過程。(即將打風會否影響你過來？)都沒有，即使落雨打風，我們都會過來。(為甚麼？)這是公民責任，我們的責任。我們需要做這樣(投票)來支持政府的工作，我覺得這是我們應有的責任。」

這場選舉整個投票時段都懸掛三號強風信號，選管會主席陸啟康指，一直就塔巴最新狀況與天文台保持緊密聯繫，相信點票可如期完成。

選管會主席陸啟康：「根據最新資料，我們相信今日的選舉包括投票、點票都如常進行。我們做了很多準備工作，我們即使有任何突發情況，選管會及選舉事務處都會有充分準備應付不同情況。」

當選的選委有資格於年底的立法會選舉選出選委會界別議員，亦可提名候選人參選行政長官及立法會選舉。

