選委會界別分組補選開始投票 截至上午11時投票率65.24%

選委會補選9月7日進行投票。(資料圖片)

選委會界別分組補選今日(7日)投票，設5個一般投票站，及1個設於警署的專用投票站，早上9時起開放；今次選委會界別補選，填補93個選委席位空缺，投票補選一共有28名候選人，競逐6個界別分組的21個席位，有關界別約3,600名選民。其餘72席沒有競爭，候選人自動當選。

截至上午11時，累積投票率為65.24%。商界（第三）投票率已達100%。選管會主席陸啟康指，截至今早11時，無收到與是次選舉相關的投訴。他續指，選管會與天文台有溝通，會密切留意風暴情況，以目前來說，投票點票工作會如常進行。但他不揣測是否會在八號風球下(如有)照常點票。

